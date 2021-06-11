إعلام: سيئول تسمح لمطاعم ومقاهي المدينة بالعمل حتى منتصف الليل

وبحسب وكالة يونهاب الكورية فإن حكومة كوريا الجنوبية سوف تسمح لأماكن التجمعات كالمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية في العاصمة سيئول وضواحيها بالعمل حتى منتصف الليل اعتبارا من أول شهر يوليو/ تموز المقبل.

وتوقعت الوكالة الكورية أن تقوم الحكومة أيضا برفع الحظر عن التجمعات في بقية المنشآت متعددة الاستخدامات بالعاصمة، لافتة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان هذه الإجراءات.

وكانت وزارة الصحة الكورية قد أكدت في بيان لها، أمس، أن القيود المفروضة على ساعات تشغيل المنشآت متعددة الاستخدامات، سيتم رفعها "باستثناء المطاعم والمقاهي وغرف الغناء والمرافق الترفيهية، تحت المستوى 2 في نظام التباعد الاجتماعي الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من شهر يوليو".

واتخذت الحكومة الكورية سابقا قرارا بحظر تجمع 9 أشخاص أو أكثر في المستوى 2، وفي المستويين 3 - 4 يحظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، إضافة إلى حظر التجمعات التي تشمل 3 أشخاص أو أكثر بعد الساعة السادسة مساء في المستوى 4.

وبعد البدء في عمليات التلقيح بصورة موسعة تحدثت الحكومة عن مخطط جديد للتباعد الاجتماعي يتكون من 4 مستويات مع تخفيف الحظر على أعمال المنشآت متعددة الاستخدامات.