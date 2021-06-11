البيت الأبيض: بايدن يستقبل ميركل يوم 15 يونيو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض يوم 15 يوليو.

وقال موقع البيت الأبيض على الإنترنت في بيان: "يعتزم الرئيس بايدن استقبال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض في 15 يوليو/تموز 2021".

وسيناقش الطرفان، خلال الاجتماع، الجائحة وتهديدات تغير المناخ وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي "على أساس الأهداف الديمقراطية المشتركة".

يأتي اللقاء قبل يوم من لقاء جنيف المنتظر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، المقرر عقده في الـ16 من حزيران/ يونيو الجاري، في فيلا هادئة على بحيرة جنيف.