تركيا تتوقع وصول وفد روسي إلى أنطاليا لمناقشة قضايا السياحة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يتوقع وصول وفد روسي إلى أنطاليا لمناقشة قضايا السياحة بين البلدين والعمل على تنشيطها.

قال أردوغان خلال كلمة له بثتها وكالة الأنباء التركية، وفقا لما نقلته قناة "إزفيستيا" الروسية، إن

"وفدا من روسيا يصل إلى أنطاليا لمناقشة قضايا تتعلق بالسياحة وأعتقد أننا بعد هذه الزيارة، سنتمكن من إطلاق هجوم سريع نحو وجهة سياحية، دون أن يذكر متى سيصل الوفد الروسي".

وأضاف أردوغان أن "وزارة الثقافة والسياحة التركية على اتصال بالمملكة المتحدة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للسياح، وكذلك مع الدول الأخرى".

وحول استئناف السياحة ورفع القيود، أشار أردوغان إلى أنه "تم بالفعل تطعيم نحو 32 مليون مواطن تركي ضد فيروس كورونا". وقال: إن "دفعات جديدة من لقاحات "بيونتيك الألمانية" ستأتي. وكما تعلم، لدينا اتفاق مع الصين بشأن توريد لقاحهم".

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي: إن "المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن استعادة الحركة الجوية تتقدم بشكل إيجابي".

وأضاف: "إن ممثلي روسيا الاتحادية يعتزمون "دراسة الوضع على الفور"، أي الوصول إلى تركيا والتعرف شخصيا على إجراءات مكافحة الوباء التي تتخذها أنقرة".