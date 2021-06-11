الشرطة السويسرية: تهديد الإرهاب لا يزال مرتفعا وجنيف تتخذ تدابير قبيل القمة

أعلن نائب مدير مكتب الشرطة الفيدرالية في سويسرا، ستيفان تيمير، أن سويسرا تعتبر أن مستوى التهديد الإرهابي في العالم لا يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت التدابير المطلوبة قبيل القمة المترقبة للرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

جنيف - سبوتنيك. وقال تيمير في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة: "يجب أن نضع في اعتبارنا أن التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في سويسرا والدول الأخرى. كذلك، قد ينتهز مغتربو كلا البلدين الفرصة للقيام بمساع معينة، لذلك فإن مستوى التهديد خلال انعقاد القمة سيظل مرتفعا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء السويسري إغلاق أجواء جنيف خلال القمة التي ستعقد بين الرئيسين في جنيف 16 حزيران/ يونيو الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، اليوم الجمعة، يسري التقييد من الساعة 08:00 يوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو حتى الساعة 17:00 يوم الخميس 17 يونيو في سماء جنيف، وسيتم منع الوصول إلى البحيرة القريبة من فيلا "لا غرانج" حيث سيتم انعقاد القمة المرتقبة لأسباب أمنية.

وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الخميس، أن فيلا "لا غرانج" ستستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في 16 يونيو/ حزيران الجاري.