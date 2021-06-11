ماليزيا تمدد الإغلاق على مستوى البلاد بسبب عدوى فيروس كورونا حتى 28 يونيو

أعلن وزير الحكومة الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الجمعة، أن الحكومة مددت الإغلاق على مستوى البلاد حتى 28 حزيران/ يونيو، والذي أعلن عنه مسبقًا حتى 14 يونيو، على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا في البلاد.

بانكوك - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ذا ستار" الإلكترونية عن الوزير قوله: "قدمت وزارة الصحة تقريراً عن الوضع إلى مجلس الأمن القومي واقترحت تمديد الإغلاق".

وأضاف يعقوب: "بما أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد لا يزال يتجاوز 5000 حالة، فقد تم تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، من 15 إلى 28 حزيران/ يونيو الجاري".

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة الماليزية في 28 أيار/ مايو، فإن الفترة من 1 إلى 14 يونيو لم تكن سوى المرحلة الأولى من إغلاق على مستوى البلاد.

وشمل الإغلاق جميع المؤسسات والشركات في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بالكامل في البلاد، باستثناء تلك الضرورية لدعم حياة الناس.

في نهاية شهر أيار/ مايو، تجاوز عدد الإصابات اليومية بـ "كوفيد- 19"، 8 آلاف حالة، وبعد ذلك تم فرض إغلاق كامل في جميع أنحاء البلاد.

خلال الوباء في ماليزيا، أصيب 646411 شخصًا بعدوى فيروس كورونا، وتعافى 563779 شخصًا، وتوفي 3768 شخصًا. يبلغ عدد سكان البلاد 32.75 مليون نسمة.