في محادثة نادرة... أمريكا تضغط على الحزب الشيوعي الصيني في ملفات عدة

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين، اليوم الجمعة، على إظهار المزيد من الشفافية بشأن أصول الجائحة، وتخفيف الضغط على تايوان، في مكالمة نادرة مع مسؤول صيني كبير.

جاء ذلك في أثناء حديث بلينكن، عبر الهاتف من قمة مجموعة السبع في إنجلترا، إلى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي، حسبما ذكر بيان للوزارة نشر عبر موقعها الإلكتروني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي في المكالمة "على أهمية التعاون والشفافية فيما يتعلق بأصل الفيروس"، بما في ذلك السماح لخبراء منظمة الصحة العالمية بالعودة إلى الصين.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن دعا بكين إلى وقف "حملة الضغط" على تايوان وحل القضايا عبر المضيق سلميا.

كما ناقش الطرفان، المراجعة الشاملة لسياسة الولايات المتحدة في كوريا الشمالية، مع التركيز على حاجة الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للعمل معا من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وشدد الوزير على قلق الولايات المتحدة إزاء تدهور المعايير الديمقراطية في هونغ كونغ، واستمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ.