الرئيس السويسري: سعيد لأنني سأكون قادرا على لقاء بوتين على هامش قمة جنيف

أعلن الرئيس السويسري جاي بارملين، اليوم الجمعة، أنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية-الأميركية في جنيف.

موسكو - سبوتنيك. وكتب الرئيس السويسري في تغريدة على موقع "تويتر": "سويسرا وروسيا على اتصال وثيق في الكثير من المجالات، فضلاً عن الحوار المحترم عالي الجودة".

— Guy Parmelin (@ParmelinG) June 11, 2021

وأضاف: "أنا سعيد لأنني وزميلي (وزير الخارجية السويسري) إغناسيو كاسيس، سنكون قادرين على مقابلة فلاديمير بوتين على هامش القمة في جنيف".

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 تموز/ يونيو، في مدينة جنيف السويسرية.