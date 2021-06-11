بـ12 طنا من النفايات الإلكترونية... بريطاني يصنع تماثيل لرؤوس قادة السبع... فيديو وصور

قام النحات البريطاني، جو راش، بإنشاء تماثيل لرؤوس قادة مجموعة الدول السبع على طريقة جبل "راشمور"، مصنوع من النفايات الإلكترونية، وذلك في مدينة كورنوال، قبل بدء قمة المجموعة.

وأطلق النحات على هذا الجبل اسم "جبل راشمور" بهدف تسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن التخلص من الأجهزة الإلكترونية، ولفت الانتباه إلى التهديد البيئي لتلك النفايات التي لا يتم إعادة تدويرها في أغل بالأحيان، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

Mount Trashmore by 'Mutoid Waste' (Alex Wreckage and Joe Rush) on the beach near Gwithian, overlooking St Ives Bay, ahead of the G7 summit in Cornwall. pic.twitter.com/pL6AThJlhs — Alex Eccleston (@AventuraObscura) June 8, 2021

وقال النحات جو راش إنه "يأمل أن يظهر هذا للشركات المصنعة مدى الحاجة إلى جعل تلك المواد أكثر سهولة في إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها".

© REUTERS / TOM NICHOLSON نحت وجوه قادة مجموعة السبع من النفايات الإلكترونية في المملكة المتحدة

وأضاف: "يجب أن تكون تلك المواد قابلة للإصلاح، أو أن نجعلها تدوم لفترة أطول، لأنها بوضعها الحالي ستطمر في مكب النفايات".

وساعد حوالي 15 فنانًا في إنشاء الهيكل على مدار ستة أسابيع متواصلة في استوديو للخردة ملك للنحات راش، وتم استهلاك نحو 20000 قطعة بما يعادل 12 طنا من النفايات وتم بعد ذلك شحن الأجزاء إلى كورنوال على متن شاحنات ووضعها معًا في الموقع.

من جانبه، قال مؤسس شركة "ميوزيك ماجبي"، ستيف أوليفر: إن " تأثير النفايات الإلكترونية على البيئة مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم وعند نقلها إلى مكب النفايات، يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية الخطرة من المعدات وتدخل إلى التربة أو الماء وعند حرقها، فإنها تتبخر هذه المواد في الهواء، مما يساهم في الاحتباس الحراري".

ويجتمع زعماء مجموعة الدول السبع الكبارعلى مدى ثلاثة أيام في كورنوال في جنوب غرب إنجلترا، لبحث العديد من القضايا العالمية وخاصة موضوع جائحة فيروس كورونا المستجد، ونشر اللقاحات، ومكافحة تغير المناخ والجهود لاستعادة الاقتصاد الدولي، وذلك في أول اجتماع شخصي لزعماء القمة، خلال نحو عامين.