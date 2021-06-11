مسبار الصين الجوال يرسل صورة "سيلفي" طريفة من المريخ

ومن أجل التقاط الصورة، وضع الروبوت ذو الست عجلات، والذي هبط في شهر مايو/ أيار الماضي، كاميرا لاسلكية على الأرض، ثم تراجع مسافة قصيرة.
وفي الصورة، تظهر على يمين المسبار "زورونغ" منصة تعمل بالطاقة الصاروخية، والتي ساعدته على الهبوط على سطح المريخ برفق.
ونشرت وكالة الفضاء الصينية جميع الصور، احتفالا بنجاح مهمة المسبار الجوال "زورونغ".
ويأمل العلماء الصينيون في حصولهم على 90 يوما على الأقل من الخدمة المريخية من الروبوت ذي العجلات الست في موقعه على "يوتوبيا بلانيتيا"، وهي منطقة شاسعة في نصف الكرة الشمالي للكوكب.
ويشبه الروبوت إلى حد كبير مركبات "سبيريت أند أوبرتيونيتي" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من العقد الأول من القرن الـ21.
كما يتشابه "زورونغ" مع المركبات الجوالة الأمريكية الحالية "كيوريوسيتي" و"بيرسيفرانس" من حيث امتلاكه أداة ليزر لصعق الصخور لتقييم الكيمياء الخاصة بها، وكذلك رادار للبحث عن الجليد المائي تحت السطح.
يشار إلى أن "مسبار"تيانوين-1" هبط السبت، 15 أيار/ مايو، بنجاح على سطح المريخ.
وبذلك، تصبح الصين هي ثاني دولة بعد أمريكا تنجح في وضع مسبار لها على سطح المريخ وتشغيله لفترة طويلة من الزمن.
يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ. ويعد هبوط مركبة فضائية على أرض المريخ عملية صعبة للغاية.
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