منغوليا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

سجلت السلطات المنغولية، اليوم الجمعة، لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، إن اللقاح يستهدف فئة الشباب في المقام الأول.

وقال غريدنيف: "إن استخدام "سبوتنيك لايت" مرة واحدة يعطي تطوراً جيداً للمناعة لدى الشباب ومستوى جيدا من الأجسام المضادة".

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام روسية عن قيام السلطات الأرجنتينية بتطعيم كبار السن في البلاد بلقاح "سبوتنيك لايت"، الذي أثبت فعاليته.

كما أكد صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيله لدى وزارة الصحة الفلسطينية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" لا يتطلب ظروف تخزين أو نقل خاصة، ويبلغ سعره 10 دولارات.