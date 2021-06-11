النمسا تكشف كواليس الإيقاع بشبكة لتهريب المخدرات اللبنانية إلى السعودية... فيديو

كشف مسؤول بالشرطة النمساوية النقاب عن كواليس الإيقاع بشبكة إجرامية نشطت في تهريب مخدرات جرى تصنيعها في لبنان إلى الأراضي السعودية.

جاء ذلك في تصريحات لقائد شرطة سالزبورغ بالنمسا، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال ريستيان إن الشبكة كانت تستخدم مقرا لنشاطها مطعما لبيع البيتزا تحت إدارة مواطن نمساوي من أصول لبنانية، كان مسؤولا عن تنظيم شحنات الكبتاغون إلى أوروبا عبر الشحن البحري إلى بلجيكا ومنها إلى النمسا ثم إلى السعودية.

وأضاف: "هذا الشخص كان مسؤولا عن نقل المخدرات في أوروبا بالتنسيق مع من نعتقد أنه كان العقل المدبر والمسؤول اللوجيستي للمنظمة الأ وهو رجل ستيني هرب من لبنان عبر سوريا وهناك تم اعتقاله لفترة بسيطة ثم اختفى في تركيا".

وبلغ مجموع المتهمين المعتقلين في النمسا وألمانيا 15 شخصا ترجح الشرطة النمساوية أنهم استطاعوا تهريب كميات تتراوح بين 25- 30 طنا من الكبتاغون إلى الملكة في الفترة بين 2015- 2017.

ويقول ريستيان: "بشكل أساسي تم تصنيع الكبتاغون في لبنان، أيضا اللفات البلاستيكية التي أخفيت داخلها تلك الشحنات كانت لبنانية الصنع".

فيديو | تقرير خاص لـ #الإخبارية من #النمسا وحديث قائد شرطة سالزبورغ عن تفاصيل ضبط شبكة تهريب المخدرات اللبنانية إلى #المملكة#نشرة_النهار pic.twitter.com/7xG1GIidx4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2021

وكشف المسؤول النسماوي أن شحنات المخدرات كانت تنقل من لبنان إلى بلجيكا بحرا، ثم يتم نقلها عبر الشاحنات إلى النمسا، وهناك تتم عملية إخفاء الأقراض داخل أفران البيتزا وغسالات صناعية، حيث كانوا ينزعون القطع الداخلية لتلك الأجهزة ويستبدلونها بالمخدرات حتى يصلوا إلى الوزن الصحيح لهذه الأجهزة.

ولاحقا كان يتم نقل تلك الأجهزة عبر وكلاء شحن للمرافئ الإيطالية، ومنها إلى السوق السعودية كبضائع نظامية.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، في وقت سابق، أنها ضبطت 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، قبل تهريبها إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة توقيف عدد من المشتبه بهم.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأسبوع الماضي، عن إحباط السلطات اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) من مطار بيروت الدولي إلى السعودية، وجاءت هذه العملية على وقع محاولات لبنان تشديد إجراءاته الرامية إلى ضبط عمليات تهريب المخدرات والتي كانت كلفته قبل شهور اتخاذ الرياض قرارا بوقف استيراد الفواكه والخضار الآتية من لبنان.

يذكر أنه في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تمكنت الجمارك السعودية أيضا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر 5.3 مليون حبة مخدرة، مخفية داخل شحنة فواكه قادمة من لبنان.