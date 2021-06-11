مجموعة السبع بصدد التبرع بمليار جرعة من لقاح كورونا إلى الدول الفقيرة

يتوقع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن تتفق مجموعة السبع على التبرع بمليار جرعة من اللقاح المضاد لكورونا للدول الأكثر فقرا بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل، وذلك خلال قمة المجموعة التي بدأت اليوم الجمعة.

وبعد ساعات فقط من تعهّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتبرع بعدد 500 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر"، قال جونسون إن "بريطانيا ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة من اللقاحات الفائضة لديها إلى الدول الأفقر حالا"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ودعا جونسون بالفعل قادة مجموعة السبع إلى "التعهد بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية من فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022"، ومن المتوقع أن "تتعهد المجموعة بمليار جرعة خلال قمتها التي تستمر ثلاثة أيام في منتجع كاربيس باي الإنجليزي المطل على البحر".

ووصفت بعض جماعات الناشطين هذه الخطة بأنها تشبه إلقاء قطرة في المحيط حيث تقدر منظمة "أوكسفام" أن ما يقرب من 4 مليارات شخص سيعتمدون على برنامج "كوفاكس" للحصول على اللقاحات، وهو برنامج يوزع جرعات لقاح كورونا على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال جونسون، نقلا عن بيان مكتبه: "بفضل نجاح برنامج اللقاح البريطاني أصبح لدينا إمكانية للمشاركة بكمية من الجرعات الزائدة مع من بحاجة إليها... نحن الآن في وضع يسمح لنا بمشاركة بعض جرعاتنا الفائضة مع من يحتاجونها... وبذلك نتخذ خطوة كبيرة نحو هزيمة هذه الجائحة إلى الأبد".

وتسبب مرض "كوفيد-19" في وفاة حوالي 3.9 مليون شخص وأضر كثيرا بالاقتصاد العالمي حيث تم الإعلان عن إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.