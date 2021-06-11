كندا تزود الدول النامية بـ 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الكندية تزويد الدول النامية بما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات المجانية.

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حسابه على تويتر: "في قمة مجموعة السبع، نعمل مع شركائنا لإنهاء الوباء، وتوزيع اللقاحات في أنحاء العالم، وتحسين الظروف المعيشية للجميع، وزيادة طموحنا للعمل لمعالجة تغير المناخ".

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 11, 2021

وفي وقت سابق أعلنت المملكة المتحدة عن خططها في التبرع بـ 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى البلدان النامية خلال العام المقبل، بينها خمسة ملايين في الأسابيع المقبلة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء 3 حزيران / يونيو، أن الرئيس جو بايدن قد يعلن خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل خطة واشنطن لتوزيع 80 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتعد كوفاكس المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات والمصنّعين على ضمان إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي للبلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على السواء.