رئيس وزراء بريطانيا يعلق على انطلاق بطولة أوروبا "يورو 2020"

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، على انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد أن تأجلت عاما كاملا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وغرد جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إنه يوم مثير لمشجعي كرة القدم مع انطلاق "يورو 2020"، حيث سيكون الآلاف من المشجعين في المدرجات لمتابعة بعض الألعاب وهي تتكشف".

وتمنى رئيس وزراء بريطانيا للمنتخب البريطاني ومنتخبي اسكتلندا وويلز لكرة القدم التوفيق في البطولة.

An exciting day for football fans with the kick off of #Euro2020 – thousands of supporters will be in the stands at @WembleyStadium and @HampdenPark to watch some of the games unfold.



I want to wish @England, @ScotlandNT and @Cymru all the very best of luck. — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 11, 2021

وستقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.