مالي... حكومة جديدة يسيطر عليها العسكر

أُعلن في مالي، اليوم الجمعة، عن تشكيلة حكومة جديدة يرأسها القيادي المعارض تشوجويل مايغا، وتضم 28 وزيرا بينهم 5 نساء و4 من أعضاء المجلس العسكري الذي قاد انقلابا على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.

الرباط- سبوتنيك. وستتولى الحكومة إدارة الأمور في البلاد خلال الفترة الانتقالية وستشرف على تنظيم انتخابات عامة العام المقبل.

وتضم الحكومة 3 نواب سابقين في مجلس الشعب و9 وزراء من حكومة المختار وان، آخر حكومة في عهد الرئيس الانتقالي باه نداو.

كما تضم الحكومة 5 نساء وهو ما يشكل 17.8 بالمئة من مجموع أعضائها.

واحتفظ العسكر في الحكومة الجديدة بالحقائب الوزارية الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية.

وبحسب التشكيلة الجديدة المعلنة، تولى العقيد ساديو كامارا حقيبة الدفاع، وكانت التشكيلة الحكومية السابقة التي أعلنت في 24 مايو/آيار الماضي وتسببت في انقلاب العسكر على الرئيس الانتقالي باه نداو، قد تخلت عن بعض أعضاء المجلس العسكري ومن بينهم ساديو كامار، أحد منفذي انقلاب أغسطس/آب من العام الماضي.

وفي 24 مايو/آيار الماضي، نفذ الجيش انقلابا هو الثاني له خلال 9 أشهر، والرابع منذ استقلال مالي عن فرنسا عام 1960.