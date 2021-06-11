أردوغان يوجه رسالة إلى منتخب بلاده قبل مباراته أمام إيطاليا في افتتاح "يورو 2020"

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رسالة إلى منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2020، ضد نظيره الإيطالي.

وكتب أردوغان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا متحمس، وأعلم أنكم متحمسون جميعا، إذ أن منتخبنا يخوض مباراته الأولى اليوم في بطولة أمم أوروبا 2020".

وتابع: "أود أن يعلم مدرب منتخبنا شينول "غونيش" وكافة أبنائنا اللاعبين جيدا أننا نحبهم كثيرا، مهما كانت النتيجة".

Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.



Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. @MilliTakimlar 🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2021

وتنطلق بطولة "يورو 2020"، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، حيث تلعب إيطاليا مع تركيا في الاستاد الأولمبي.

وستقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.