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    حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021

    يؤخذ عن طريق الاستنشاق لا الحقن... الصين تسعى لمحاربة كورونا بلقاح جديد

    © AP Photo / Wang Xiao/Xinhua
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    كشف مسؤول في القطاع الصحي الصيني، اليوم الجمعة، عن إجراء بلاده تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم استنشاقه وليس حقنه.

    جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شاو يي مينغ، الباحث في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر صحفي، ونقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

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    وأوضح أن باحثين يجرون المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية على اللقاح.

    وأضاف المسؤول في القطاع الصحي الصيني أن الخبراء سيدرسون سلامة وفعالية اللقاح الجديد بعد الانتهاء من جمع بيانات التجارب السريرية، موضحا أن اللقاح هو نسخة معدلة من لقاح ناقل للفيروسات الغدانية قابل للحقن تم طرحه في الأسواق بالفعل.

    واللقاء الجديد طوره باحثون من معهد العلوم الطبية العسكرية التابع لأكاديمة العلوم العسكرية بالاشتراك مع شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية.

    وأشارت "شينخوا" إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية قد  اكتملت على لقاح آخر يسنتشق أيضا، طورته جامعتا شيامن وهونغ كونغ وشركة "بكين وانتاي" للصيدلة البيولوجية.

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