سيناتور أمريكي يعلن عن "كارثة مرتقبة" بسبب هدايا بالمليارات من بايدن لبوتين

تحدث السيناتور الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، إلى قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عن سياسة الرئيس جو بايدن خلال فترة توليه المنصب الرئاسي وماهي الأمور السيئة التي حدثت.

وانتقد كروز سياسة بايدن الخارجية وأزمة الحدود الجنوبية للولايت المتحدة وأيضا إعادة تأجيج الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال كروز: "نحن نعلم أن إدارة بايدن هاريس كانت كارثة محلية، ولقد كانت كارثة اقتصادية، هي كارثة مالية... لكن لم يكن هناك مجال، أفسدوا فيه الأمور بشكل أسوأ مما حدث في السياسة الخارجية خلال خمسة أشهر فقط ... لقد كانت سلسلة من كوارث السياسة الخارجية، واحدة تلو الأخرى".

وتابع: "عليك أن تعود إلى جيمي كارتر لتجد إدارة لديها أكبر عدد من الأخطاء الفادحة في السياسة الخارجية، في أول يوم في منصبه، ماذا فعل جو بايدن؟ لقد مزق ما تبقى في اتفاقية المكسيك مع حكومة المكسيك التي تفاوض عليها الرئيس ترامب، والتي خفضت الهجرة غير الشرعية إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة وأربعين عاما"، مضيفا: "أدى ذلك إلى أزمة حدودية على الفور لأن بايدن أنهى تلك الاتفاقية الدولية".

وانتقد كروز سياسة بايدن في التعامل في منطقة الشرق الأوسط، وقال: "لقد ورث بايدن السلام المزدهر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، اتفاقيات السلام (اتفاقيات أبراهام). ويأتي بايدن بعد الفور، ويبدأ في تقويض إسرائيل، ويبدأ بمهاجمة رئيس الوزراء نتنياهو ويرسل 250 مليون دولار للسلطة الفلسطينية التي تعيش مع "حماس" ويتعهد بتقديم مليارات الدولارات لآية الله الخميني. وماذا يحدث؟".

وتابع: " لدينا حرب في الشرق الأوسط وحماس تطلق أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل ... ثم روسيا. لمدة أربع سنوات، سمعنا الديمقراطيين يقولون روسيا وروسيا وروسيا. حسنًا، ماذا فعل جو بايدن؟، لقد قدم للتو هدية بمليارات الدولارات إلى فلاديمير بوتين".

وأضاف: "تنازل عن العقوبات الإلزامية على مشروع التيار الشمالي 2".