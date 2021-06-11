إثيوبيا وجيبوتي تتفقان على زيادة التعاون العسكري وتؤكدان عدم التأثر بالعوامل الخارجية

اتفقت إثيوبيا وجيبوتي، اليوم الجمعة، على زيادة التعاون العسكري بين البلدين، في الوقت الذي أكدت فيه الأخيرة إن العلاقة بين الدولتين تاريخية وقوية ولم تتأثر بأي "عوامل خارجية".

وبحث رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، الجنرال برهانو جولا، اليوم، مع نظيره الجيبوتي الجنرال زكاريا، سبل تعزيز التعاون بين قوات الدفاع في البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان اهتمام حكومتهما بتكرار "قصص النجاح" للمشاركة الشعبية والعلاقات الاقتصادية النموذجية بين البلدين في المجالات الدفاعية أيضا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن المسؤولين دعيا إلى إنشاء منصات وآليات أكثر ملاءمة لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة التدريب المشترك، كما اتفقا على مواصلة عقد اجتماعات دفاعية مشتركة سنويا.

على جانب آخر، قال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، إن العلاقة بين إثيوبيا وجيبوتي هي "علاقة تاريخية وقوية وغير متأثرة بتأثيرات خارجية"، حسبما ذكرت الوكالة الإثيوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عمر جيله بوفد حكومي إثيوبي برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، وبحضور جولا، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، تيميسجين تيرونه.

وناقش الطرفان القضايا الإقليمية والثنائية الحالية، وقال الرئيس الجيبوتي إن العلاقة بين إثيوبيا وجيبوتي أقوى من أي وقت مضى.