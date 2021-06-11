وزير الخارجية الأوكراني: مكان لقاء زيلينسكي وبوتين لم يحدد بعد

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، إن مكان اجتماع الرئيسين الروسي والأوكراني، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لم يناقش بعد، وهناك اتصالات للاتفاق على جدول أعمال المحادثات.

وقال كوليبا في حديثه لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "لم تتم مناقشة مكان اجتماع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، هناك اتصالات ومحاولات معينة للاتفاق على جدول أعمال للاجتماع، لكنهم لم يصلوا بعد إلى المكان الجغرافي".

ووفقًا لرئيس وزارة الخارجية الأوكرانية، فإنه "بشكل عام، سيكون من الصعب جدًا تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن إذا رأت كييف أن هذا الاجتماع سيسهم في حل المشكلات لإنهاء الحرب في دونباس، فلن ندخر جهدا في عقد مثل هذا الاجتماع".

وفي تعليق من كوليبا على إمكانية لقاء زيلينسكي مع قادة جمهوريتي دونتسيك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، قال: "لن يلتقي الرئيس بشخص غير محدد".

وفي وقت سابق، اقترح زيلينسكي أن يجتمع مع الرئيس الروسي في أي مكان في دونباس منطقة النزاع. من جهته، أشار بوتين إلى أنه "تجب مناقشة هذه القضية مع ممثلي الجمهوريات التي نصّبت نفسها بنفسها. كما دعا بوتين نظيره زيلينسكي للتفاوض في موسكو".

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أعقبه عودة شبه جزيرة القرم إلى سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد من جهة أخرى.