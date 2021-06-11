أمريكا تقدم أنظمة دفاعية جديدة لأوكرانيا وتتعهد بتزويدها بـ"أسلحة فتاكة"

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية أخرى قيمتها 150 مليون دولار تشمل رادارات مضادة للمدفعية وأنظمة جوية مضادة للطائرات دون طيار.

واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "تعلن الوزارة اليوم عن حزمة جديدة بقيمة 150 مليون دولار كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، لمساعدة القوات الأوكرانية في الحفاظ على وحدة أراضي بلادهم وتحسين إمكانية العمل المشترك مع الناتو".

تتضمن الحزمة رادارين مضادين للمدفعية، وأنظمة جوية مضادة للطائرات دون طيار، ومعدات اتصالات آمنة، وحرب إلكترونية، ومعدات عسكرية للإخلاء الطبي.

وستوفر الولايات المتحدة أيضا التدريب والمعدات لتحسين السلامة التشغيلية وقدرة قواعد القوات الجوية الأوكرانية، وفقا لوزارة الدفاع.

وقال كيربي إن هذه المساعدات ستكمل حزمة 125 مليون دولار التي أُعلن عنها في مارس/ آذار، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك "الأسلحة الفتاكة".

تضمنت الحزمة السابقة زوارق دورية مسلحة من طراز "Mark VI" ورادارات مضادة للمدفعية ومعدات تكتيكية ودعم لصور الأقمار الصناعية.

وأضاف أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 2.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ عام 2014 وتقدم مساعدة مستمرة في الإصلاحات "لتعزيز تطلعاتها الأوروبية الأطلسية".