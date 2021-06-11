الخارجية الأوكرانية: قمة بايدن وزيلينسكي في واشنطن نهاية يوليو

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ,الأمريكي جو بايدن أواخر يوليو المقبل في واشنطن.

كييف - سبوتنيك. وقال كوليبا على قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "تجري مناقشة موعد (الاجتماع بين بايدن وزيلينسكي) في نهاية يوليو".

وأوضح وزير الخارجية أن هذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية لرئيس أوكرانيا إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لجدول أعمال واسع وسيأتي وفد كبير من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل (الزيارة). للتحضير لها، نعمل بالفعل على العناصر الرئيسية للبرنامج. والأهم من ذلك أننا قد بدأنا العمل على تحضير الاتفاقيات الرئيسية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس زيادة الوجود الدائم للجيش الأمريكي في أوكرانيا، بحسب تصريحات القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في أوكرانيا، كريستينا كوين الشهر الماضي.

وقالت كوين: "لدينا وجود دائم مؤلف من 160 جنديا أمريكيا متواجدون هنا (أوكرانيا) على أساس دائم، ووفقًا لتقديراتنا، فإذا تطلبت الحاجة زيادتهم (عدد الجنود). سننظر في هذه القضية".

الأمر الذي اعتبرته الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه لا يساعد في تسوية الوضع في دونباس، إذ قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "نعتقد أن الإمدادات إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو، بما في ذلك تركيا، من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها الطائرات المسيرة، لا تسهم في تسوية سلمية للصراع في دونباس".