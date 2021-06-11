بوتين: العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سنوات، مشيرا إلى أن وصفه بالقاتل من قبل نظيره الأمريكي، جو بايدن لا يقلقه، مؤكدا أنه سمع الكثير من الاتهامات من هذا القبيل.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين: "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة".

وأضاف، في ردا على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه، مؤكدا أنه سمع "عشرات الاتهامات من هذا القبيل".

وتابع بوتين: "عملت دائما في مصلحة الشعب الروسي والدولة الروسية. والعلامات المختلفة ليست أمرا أشعر بسببها بأي قلق على الإطلاق".

ولفت بوتين إلى أن بايدن "يختلف كثيرا" من سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مشيرا إلى أن السيد الحالي للبيت الأبيض يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياتها الراشدة ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة".