أول تعليق من الرئيس الروسي حول تقارير تزويد إيران بقمر صناعي متطور 

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا يعرف أي شيء عن تقارير قالت إن روسيا تزود إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "هذه أخبار كاذبة، على الأقل لا أعرف أي شيء عنها".

وأضاف: "ربما يعرف أولئك الذين يتحدثون عنها المزيد عنها. هذا هراء"، لافتا إلى أنه "هناك خطط للتعاون مع إيران، بما في ذلك في المجالين العسكري والتقني".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية زعمت، الخميس، أن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدم سيمنح طهران قدرة غير مسبوقة على تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط اطلعوا على تفاصيل الاتفاق.

وقالت الصحيفة إن الإيرانيين سيتسلمون قمرًا صناعيًا روسي الصنع من طراز Kanopus-V مزودًا بكاميرا عالية الدقة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس الإيرانية، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت التي تتراوح من مصافي النفط في الخليج والقواعد العسكرية الإسرائيلية إلى الثكنات العراقية التي تضم قوات أمريكية.