هونغ كونغ تفرج عن الناشطة أغنيس تشاو

أُفرجت السلطات في هونغ كونغ، اليوم السبت، عن الناشطة المؤيدة للديمقراطية أغنيس تشاو، بعد احتجازها لنحو سبعة أشهر لدورها في تجمع غير مصرح به خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة عام 2019.

واعتقلت تشاو العام الماضي أيضا للاشتباه "بالتواطؤ مع قوى أجنبية" بموجب قانون الأمن ولكنها لم تواجه أي اتهامات.

وكانت الناشطة البالغة من العمر 24 عاما قد أدينت مع زميلها الناشط جوشوا وونغ لمشاركتهما في مسيرة غير قانونية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة التي تحكمها الصين. رويترز

وبرزت بعد ذلك تشاو إلى جانب وونغ وناثان لو كنشطاء مراهقين خلال احتجاجات عام 2014 التي طالبت بحق الانتخاب العام.

وأسس الثلاثة مجموعة ديموسستو للديمقراطية عام 2016 والتي تم حلها بعد ساعات من إقرار بكين لقانون مثير للجدل للأمن القومي لهونج كونغ العام الماضي وسط مخاوف من احتمال استهدافها بموجب هذا القانون.