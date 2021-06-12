سقوط جرحى إثر إطلاق نار في مدينة أوستن الأمريكية

وقالت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن (ATCEMS) في حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "جلبت الخدمة الطبية مريضين آخرين إلى مرافق علاج الإصابات المحلية... العدد الإجمالي للمرضى هو 12".

2/2 UPDATE 3 Active Attack: 4 patients transported by #ATCEMSMedics, 6 patients transported by APD, 2 patients transported by private vehicle. AVOID 6TH ST AREA DUE TO ACTIVE INVESTIGATION. Media brief to be held at the Valero at 9th/ I-35, time to be determined. More to follow. — ATCEMS (@ATCEMS) June 12, 2021

يشار إلى أنه في المجموع، تم نقل أربعة مرضى إلى الوحدات الطبية من قبل الأطباء وتم تسليم ستة مرضى من قبل شرطة أوستن وتم نقل مريضين في سيارات خاصة.

APD Officers working shooting downtown. Multiple victims with injuries. Media staging location will be E 9th street and IH 35 SVRD South bound (Valero gas station). Please stay away from 6th street. Will update with briefing time. — Austin Police Department (@Austin_Police) June 12, 2021

في غضون ذلك، قتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، صباح اليوم السبت، في إطلاق نار جماعي في حي سكني في مدينة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب مسؤولين محليين وشهود عيان، وقع الحادث في حوالي الساعة 9 مساء يوم الجمعة ( بالتوقيت المحلي) عندما تم استدعاء ضباط لإطلاق النار في أحد الشوارع القريبة من من نهر سافانا.

وقالت بيانكا جونسون، المتحدثة باسم إدارة شرطة سافانا، لوكالة أنباء BNO News إنه تم العثور على 9 أشخاص مصابين بطلقات نارية، من بينهم شخص توفي متأثراً بجراحه.

وقالت جونسون إن العديد من الضحايا الآخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح تبدو خطيرة أو حرجة. وأفادت الأنباء أن ضحيتين أخريين، وهما طفل يبلغ من العمر عامين أصيب في منطقة القدم وصبي 13عامًا، أصيب بجروح لا تشكل خطورة على الحياة.

وتابعت جونسون إن إطلاق النار وقع في الهواء الطلق، لكن لم تُعرف على الفور تفاصيل أخرى عن الظروف، وقد أبلغت في البداية عن مقتل شخصين، لكنها قالت لاحقًا إن ضحية واحدة فقط تأكدت وفاته.

وأضافت: "لا يزال الضباط في المنطقة يجمعون المعلومات ويتحدثون إلى السكان، في الوقت الحالي ليس لدي أي معلومات أخرى متاحة".