إيران: مرشح رئاسي يبدي استعداده للقاء بايدن والملك سلمان في حال فوزه

أبدى مرشح انتخابات الرئاسة في إيران محسن مهر علي زادة، استعداده لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في حال فوزه.

وقال، محسن مهر علي زادة، في لقاء مع برنامج "نيوزميكر" على " قناة RT "، إنه "مستعد للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، بحال فوزه بانتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل".

وردا على سؤال حول إمكانية لقائه بالرئيس الأمريكي إذا رفعت واشنطن العقوبات عن طهران خلال مباحثات فيينا: "ليس لدينا أي مشكلة في أي لقاء أو أي مباحثات مع أي دولة، باستثناء إسرائيل الغاصبة لفلسطين وراعية إرهاب الدولة، نحن دولة مسلمة مستقلة، لا نضع قيودا على ذلك، وفي حال رأى النظام مصلحة في ذلك، فأنا مستعد للقاء السيد بايدن بكل تأكيد".

كما أبدى المرشح الرئاسي، كذلك استعداده للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وقال: "إنه سيواصل المباحثات الجارية مع الرياض بوساطة عراقية في حال فوزه بالرئاسة"، مشددا على ضرورة احترام مصالح البلدين في المنطقة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في إيران يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.