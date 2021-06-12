حركة طالبان تحذر من التعامل مع القوات الأجنبية باعتبارها "محتلين"

حذرت حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، اليوم السبت 12 يونيو/حزيران، أنها ستتعامل مع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الأفغانية باعتبارها قوات "احتلال".

القاهرة – سبوتنيك. ويأتي إعلان طالبان على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بدء سحب قواتهما من أفغانستان مطلع الشهر الماضي.

وقالت طالبان، في بيان اليوم حول بقاء بعض القوات الأجنبية في أفغانستان: "إن بقاء القوات الأجنبية في بلادنا تحت أي مسمى كان، وقوات أية دولة كانت، فإن ذلك مرفوض من قبل الشعب الأفغاني والإمارة الإسلامية".

وأضافت الحركة: "ومن يرتكب هذا الخطأ، فإن الشعب الأفغاني والإمارة الإسلامية تعتبرهم محتلين، وستعاملهم كما عاملت المحتلين على مر التاريخ، وستكون مسؤولية ما يحدث على عاتق مرتكبي هذا الخطأ".

ونوهت طالبان بأن "تأمين كل شبر من أرض أفغانستان، بما فيها المطارات، وسفارات الدول الأجنبية، والبعثات الدبلوماسية، مسئوولية الأفغان، لذا فلا يطمع أحد في البقاء في أفغانستان أمنيا أو عسكريا، ولا ينبغي لأحد أن يخطو خطوة يعكر بها العلاقات بين الشعوب والدول".