الدفاع الأمريكية تطور تقنية جديدة لإسقاط "الدرون"... فيديو

طورت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صاروخا اعتراضيا يطلق "قاذفات شائكة قوية" على الطائرات دون طيار المعادية، تتسبب في إسقاطها دون إلحاق أضرار جانبية.

ووفقا لوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الأمريكية (DARPA)، فإن الهدف هو ابتكار تقنية مضادة للطائرات دون طيار لا تسبب الكثير من الأضرار الجانبية مثل المتفجرات.

وأضافت الوكالة أن القاذفات المشابهة لخيوط رذاذ "Silly String"، تقوم بالتشابك مع مراوح الطائرات دون طيار المعادية، ما يتسبب في فقدان قوة الدفع، ويتسبب في إسقاطها.

وسيتم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، وهي منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن إطلاقها بشكل جماعي للتعامل مع تهديدات متعددة.

وفي مقطع فيديو نُشر هذا الأسبوع، قدمت الوكالة عرضا للطائرات دون طيار "C-UAS" في قاعدة ”إيجلين" الجوية خارج فالبارايسو بولاية فلوريدا.

DARPA’s Mobile Force Protection program recently demonstrated low cost, reusable ways of knocking threatening drones from the sky – no explosions involved! @Dynetics was the system integrator. https://t.co/ZrpCldN7EP pic.twitter.com/SSpSAlUWH8 — DARPA (@DARPA) June 8, 2021

واستهدف الصاروخ المعترض بعد إطلاقه من مركبة ثابتة، طائرة دون طيار تحلق فوق حقل، باستخدام رادار "X band" مطور حديثا ويستشعر ويحدد تلقائيا تهديدات النظام الجوي غير المأهول.

وبدأت الوكالة في تطوير المعترض، المعروف باسم نظام مكافحة الطائرات دون طيار (C-UAS)، قبل أربع سنوات كوسيلة لإيقاف الطائرات الصغيرة الذاتية التوجيه دون طيار، دون حدوث نوع من الأضرار الجانبية الكبيرة الناجمة عن إطلاق النار أو المتفجرات.

وتم تطوير التقنية بواسطة شركة "Dynetics"، وهي مقاول عسكري كشف مؤخرا عن نظام "Enduring Shield"، وهو نظام سلاح أرضي متنقل مصمم لهزيمة "أنظمة الطائرات دون طيار وصواريخ كروز والصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون".