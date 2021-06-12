قرية هندية تصلي لـ"الإلهة كورونا" لتخليصها من الجائحة العالمية... صورة

لجأ سكان قرية هندية إلى "إلاهتهم كورونا"، أملا في أن "يتسبب تدخلها الإلهي في القضاء على الجائحة العالمية".

وأقام القرويون الهنود، في قرية شكلابور بولاية أوتار براديش الشمالية، الأسبوع الحالي، مزارا لـ "الإلهة كورونا"، لكي يؤدوا صلاتها، وفقا لـوكالة "رويترز".

كما وضع محبو الآلهة الماء المقدس والزهور في الضريح ذو اللون الأصفر الزاهي، حيث وضعوا معبودتهم "كورونا ماتا".

Indian village prays to ‘goddess corona’ to rid them of the virus https://t.co/XXD1qW2eaI pic.twitter.com/XZYc1cKpMe — Down Right News (@real_DRN) June 12, 2021

وقالت إحدى سكان القرية وتدعى "سانغيتا"، أمس الجمعة: "ربما بمباركتها يشعر القرويون وقريتنا والجميع ببعض الراحة".

تضررت الهند بشدة من موجة من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في شهري نيسان/ أبريل ومايو/ أيار الماضيين، لكن هناك مؤشرات على أن الأسوأ قد ينتهي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن السلطات أبلغت عن 84332 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت، في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من شهرين.

وتقدم الهند حاليا 3 لقاحات مختلفة: لقاح "كوفيشيلد"، المصنع من قبل معهد سيروم الهندي، ولقاح "كوفاكسين"، الذي طورته شركة باهارات بيوتيك الهندية ومجلس البحوث الطبية الهندي التابع للحكومة، ولقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وبحسب الحكومة، فإن اللقاح الجديد من شركة "بيولوجيكال" إي "سيكون متوفراً على الأرجح خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتسابق حكومة مودي الزمن من أجل زيادة مخزونها من اللقاحات مع انخفاض أعداد حالات الإصابة بـ"كوفيد"، على أمل أن تكون مستعدة بشكل جيد لما يقول الخبراء بأنه موجة ثالثة لا مفر منها.