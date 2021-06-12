وزير الدفاع التركي: لسنا قوة أجنبية في ليبيا ووجودنا يدل على الصداقة والتضامن

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، أن القوات التركية المنتشرة في ليبيا، "ليست قوة أجنبية"؛ إذ أنها جاءت بدعوة من الدولة الليبية، وتؤدي مهمتها في مجال التدريب والاستشارات العسكرية.

أنطاكيا – سبوتنيك . وقال أكار، في كلمة ألقاها خلال زيارته لمقر قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا: "القوات التركية المنتشرة في ليبيا ليست قوات أجنبية، بل هي أهم مؤشر على الصداقة والتضامن مع ليبيا".

وأوضح بأن "القوات التركية جاءت بناء على دعوة من ليبيا، وتؤدي أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية؛ وفقاً للاتفاقية الثنائية المبرمة مع ليبيا والقانون الدولي".

وبحسب أكار، فإن تركيا تواصل مساعيها الرامية إلى تحقيق ليبيا الاكتفاء الذاتي، وتقديم التدريب والمساعدة والمشورة للقوات الليبية، "من أجل وصولها إلى المعايير الدولية".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع التركي أكار، بالتزامن مع مطالبة المجتمع الدولي وليبيا بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وبدأ وزير الدفاع التركي، أمس الجمعة، زيارة إلى ليبيا، ضمن وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس الاستخبارات، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، والمتحدث باسم الرئاسة.