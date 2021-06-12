صحيفة أمريكية تكشف عن أول زعيم عربي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أول زعيم عربي سيستقبله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، منذ توليه مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست " الأمريكية، في مقال نشرته أمس الجمعة، أن "هذا الزعيم هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتوقع أن يزور واشنطن الصيف الجاري".

ونقلت الصحيفة عن مستشارين للعاهل الأردني قولهم، إن الملك عبد الله الثاني من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة في أواخر يونيو/ حزيران الجاري، دون المزيد من التفاصيل.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال في فبراير/شباط الماضي، إن العالم يحتاج حاليا إلى صوت أمريكا المتزن، في إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.

وصرح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الولايات المتحدة لها دور قيادي محوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وتابع بقوله: "من المشجع أن نرى التزام الرئيس بايدن المتجدد بانخراط أمريكا على الساحة الدولية".

وأضاف بأنه "في هذه الأوقات الصعبة تزداد الحاجة لصوت أمريكا المتزن، وجهودها لاستعادة الزخم للنظام العالمي المبني على الشراكة، الذي يضع صحة ورفاه جميع الشعوب في عمق أولوياته، وستجد الولايات المتحدة في الأردن دوما شريكا ثابتا".