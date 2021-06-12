منظمة التجارة العالمية: نأمل عدم نشوب حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعربت نجوزي أوكونجو إيويالا، مديرة منظمة التجارة العالمية، اليوم السبت، عن أملها في عدم تحول توترات ما بعد "بريكست"، إلى حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

جاء هذا ردا على سؤال، عندما كانت تتحدث إلى صحفيين يغطون قمة قادة "مجموعة السبع" في جنوب غرب إنجلترا، بحسب "رويترز".

وقالت مديرة المنظمة: "لدي أمل حقيقي ألا تحدث حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "في ظل كافة الفرص المتاحة للحوار، سأكون مندهشة قليلا إذا انتهى المطاف بحرب تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "هذا أمر مكلف للغاية للطرفين، هذا مالا يحتاجه العالم الآن".

وتأتي تصريحات إيويالا، بالتزامن مع مطالبة الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، بضرورة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لخروج بلاده من الاتحاد حتى يضمن السلام في أيرلندا الشمالية، مؤكدا أن الكتلة المؤلفة من 27 دولة موحدة فيما يتعلق بهذا الموقف.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من أن يؤدي الخلاف بين لندن وبروكسل حول تنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد (البريكست) المبرم العام الماضي إلى تقويض اتفاق الجمعة العظيمة للسلام المبرم عام 1998 والذي أنهى عنفا دام لثلاثة عقود.

وبعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة في الأول من يناير/ كانون الثاني، أجّل جونسون بشكل منفرد تنفيذ بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق الخروج.