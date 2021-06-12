ميركل تتحدث عن "اللقاء المرتقب" بين بوتين وبايدن

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اللقاء المرتقب الذي سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، إلى جانب مشروع "التيار الشمالي 2".

موسكو - سبوتنيك . جاء ذلك على هامش اجتماعات قمة السبع، التي تعقد في بريطانيا من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت ميركل، إنها التقت بالرئيس بايدن، مشيرة إلى أنهما ناقشا "اللقاء المستقبلي الذي سيجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفة: "تبادلنا وجهات النظر بهذا الشأن".

وأشارت ميركل إلى أن المناقشات مع بايدن تطرقت إلى مشروع غاز "التيار الشمالي 2"، مشيرة إلى أن أوكرانيا يجب أن تظل شريكا في نقل الغاز من روسيا.

وتعد الدورة الحالية من قمة مجموعة السبع، التي تعقد في بريطانيا، أول قمة يجتمع فيها قادة دول المجموعة منذ بداية جائحة "كورونا"، ويشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه قبل عدة أشهر.