ولاية باكستانية تهدد رافضي "لقاح كورونا" بعقوبة غريبة

هددت ولاية باكستانية، اليوم السبت، بفرض عقوبة غريبة من نوعها على رافضي "لقاح كورونا".

ونقلت "بوابة الأهرام" عن "فرانس برس"، مساء اليوم السبت، أن ولاية البنجاب الباكستانية هددت بقطع "شبكة الهاتف" عن الرافضين تلقي لقاح "كورونا"، وذلك في ظل ارتفاع أعاد المصابين فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

سبق أن أعلنت ولاية السند عن فرض عقوبة غريبة أيضا للرافضين تلقي لقاح "كورونا"، حيث عزمت التوقف عن دفع أجور الموظفين الرسميين في الولاية الباكستانية، اعتبارا من شهر تموز/يوليو الجاري.

وتعيش باكستان مرحلة استقرار نسبي، رغم بدء الموجة الثالثة من إصابات فيروس "كورونا"، وذلك بعد أسابيع من القيود، فيما تم تسجيل ضعف في الإقبال على تلقي اللقاح في ولاية البنجاب، وهي الولاية الأكثر تعدادا بالسكان في البلاد، والتي تضم مدينة لاهور بين جنباتها.

وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في ولاية البنجاب، حماد رضا:

في البداية، كان الأمر مجرد اقتراح، لكن نظرا إلى التردد الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك.

ويبلغ التعداد السكاني في باكستان حوالي 220 مليون نسمة، ما دفع بالصين إلى منحها حوالى 10.5 مليون جرعة لقاح، إلا أن حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" سجلت انخفاضا ملحوظا في البلاد، نتيجة لانتشار المخاوف من الآثار الجانبية للقاح، وانتشار معلومات خاطئة عن تسبب اللقاحات بالعقم، أو بالوفاة بعد أشهر من تلقي اللقاح نفسه.

ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد الأطباء الشباب في باكستان، سلمان حسيب، أن "مستوى التعليم في باكستان ضعيف جدا، والبعض يروجون لشائعات ومعلومات مضللة".