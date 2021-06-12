إعلام: 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

كشف رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم السبت، تلقي حوالي 30 مليون مواطن فرنسي جرعة واحدة، على الأقل، من لقاح "كورونا".

وذكرت "وكالة فرانس برس"، مساء اليوم السبت، أن كاستيكس كتب تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن حوالي 30 مليون مواطن فرنسي تلقوا لقاح "كورونا"، وبأن هدف بلاده في ذلك الأمر قد تحقق، فعليا.

وأكدت السلطات الصحية الفرنسية أن التحسن في الوضع الصحي في البلاد، ورفع القيود في الحياة اليومية والمعيشية، تدريجيا، يجب ألا يترافق مع تخفيف الحذر المطلوب، مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم إجراء عمليات تطعيم، نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت عنه وكالة الصحة الإقليمية التابعة لمنطقة غران إيست الفرنسية، وذلك على خلفية اكتشاف مصابين بنسخة "ديلتا المتحورة الهندية" في الكلية العليا للفنون في ران، في مدينة ستراسبورغ، لافتة إلى أنه تم إغلاق الكلية لهذا السبب.

ولأول مرة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يمكن للفرنسيين الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع، وذلك بمناسبة إعادة فتح المساحات الداخلية، سواء في الصالات الرياضية أو المطاعم، أو حمامات السباحة، فيما أصبح حظر التجول اعتبارا من الساعة 23.00 فقط.