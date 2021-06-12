صحة دبي: 8 من كل 10 مصابين بكورونا هم من غير الملقحين

وأكدت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن التطعيم ضد "كورونا" يقـلل بشكل كبير من مضاعفات المرض والدخول إلى المستشفى، بحسب الإحصائيات الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن 8 من كل 10 أشخاص من المصابين بكورونا هم من غير الملقحين، وأن 9 من كل 10 أشخاص دخلوا المستشفى والعناية المركزة جراء "كورونا" هم من غير الحاصلين على اللقاح.

Recent statistics by the DHA revealed that #COVID19 vaccines reduce the risk of disease and hospitalization. pic.twitter.com/JRouL90UqA — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) June 12, 2021

​ونقلت صحيفة "البيان" عن علوي الشيخ علي، نائب مدير هيئة الصحة، أن نسبة الحاصلين على اللقاح في دبي تجاوزت 83% من الجرعة الأولى و64% للجرعة الثانية.

وأشار إلى أن خمس الفئات المستهدفة في الإمارة لم تحصل على اللقاح المضاد لـ"كورونا" حتى الوقت الحالي.