طهران تستبعد التوصل لاتفاق خلال هذه الجولة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي

استبعد مساعد وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضيين بمحادثات فيينا، عباس عراقجي، التوصل لأي اتفاق، خلال هذه الجولة من محادثات فيينا.

طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إنه "لا يتوقع التوصل لنتيجة خلال مفاوضات فيينا هذا الأسبوع". وأضاف عراقجي، أنه "لا علاقة للانتخابات الرئاسية في إيران بمفاوضات فيينا".

وتابع أنه "نحن نواجه وضعا معقدا لأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق للنووي تتضمن عدد من القضايا الفنية والقانونية والسياسية بالإضافة إلى التحقق من الإجراءات الأمريكية".

واستضافت العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان/ أبريل. في نهاية أيار/مايو، بدأت الجولة الخامسة. وبحسب أوليانوف، فإن الجولة الخامسة من المفاوضات قد تصبح الأخيرة.

وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وفي أيار/مايو 2018، الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، قرر الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.