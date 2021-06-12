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    الشرطة الكندية، بعد إطلاق نار مكثف هز مدينة بورتابيك الريفية في إقليم نوفا سكوتيا شرق البلاد الأحد 19 أبريل 2020

    تشييع جثامين أسرة مسلمة دهسها مهاجم بشاحنة في كندا

    © REUTERS / JOHN MORRIS
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    شارك مئات الأشخاص، اليوم السبت، في تشييع جثامين أفراد أسرة مسلمة كندية دهسهم مهاجم بشاحنة.

    وبحسب وكالة "رويترز" فقد لقي أربعة أشخاص يمثلون ثلاثة من أجيال الأسرة ذات الأصول الباكستانية مصرعهم عندما دهسهم ناثانييل فيلتمان البالغ من العمر 20 عاما.

    رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
    © REUTERS / BLAIR GABLE
    رئيس وزراء كندا يشارك في وقفة احتجاجية عقب مقتل أسرة مسلمة دهسا

    ووقع الهجوم الذي قالت الشرطة إنه متعمد لكون الأسرة مسلمة، عندما كان أفرادها في نزهة مسائية بالقرب من منزلهم ببلدة لندن في أونتاريو.

    وحاليا يتعافى فرد خامس من الأسرة في المستشفى من جروح أصيب بها.

    وبدأت الجنازة بوصول نعوش الجثامين الأربعة ملفوفة بالعلم الكندي إلى مجمع المركز لإسلامي بجنوب غرب أونتاريو، حيث أقيمت صلاة الجنازة.

    وتلقى أفراد الأسرة الآخرون التعازي من القيادات الدينية والاجتماعية، ليتم بعد ذلك دفن الضحايا في إجراءات خاصة.

    وفي تعليقه، قال رضا بشير ترار السفير الباكستاني في كندا خلال الجنازة: "الحقيقة الساطعة المتمثلة في لف النعوش بالعلم الكندي هي شهادة حية على حقيقة أن الأمة الكندية كلها تقف معهم".

    يذكر أن الأسرة انتقلت من باكستان للعيش في كندا قبل نحو 14 عاما.

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