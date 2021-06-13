انفجار غاز في الصين يودي بحياة العشرات وجرح المئات...فيديو

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن انفجار غازي كبير أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات في مقاطعة هوبي الصينية.

وذكر التلفزيون الصيني أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 144 إلى المستشفى، في انفجار غاز طبيعي في شيان في مقاطعة هوبي الصينية.

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Autres images de Shiyan après l'explosion de gaz. Un marché de primeurs a été complètement soufflé



Video ⤵️ 😱 ⚠️ pic.twitter.com/o0ojoUC0Hw — La Poutre d'Istanbul (@martopirlo1) June 13, 2021

وبحسب التلفزيون، وقع الانفجار حوالي الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي على أراضي مجمع سكني في منطقة تشانغوان، حيث كان هناك سوق كبير للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا في المنطقة.

وأشار التلفزيون إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 144 شخصا من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى.