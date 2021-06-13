مقتل العشرات في العديد من المدن النيجيرية على يد مسلحين

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، عن مقتل أكثر من 53 شخصا في عدة بلدات تقع في ولاية زامفارا على يد لصوص مسلحين في المنطقة.

وذكر موقع "vanguardngr"، نقلا عن السلطات النيجيرية، أن عشرات المسلحين الذين قدموا على متن دراجات نارية، اقتحموا قرى كاداوا وكواتا ومادوبا وغاندو سامو وساولاوا وأسكاوا في منطقة زورمي، مطلقين النار على السكان، مضيفة أن "العصابات هاجمت الفلاحين في حقولهم ولاحقت آخرين فروا من الهجمات".

وأفاد الناطق باسم شرطة زامفارا أنه تم نقل 14 جثة إلى عاصمة الولاية غوساو، مضيفا أن "عناصر الشرطة انتشروا في المكان بعد الهجمات".

وتشهد مناطق شمال غربي ووسط نيجيريا منذ سنوات هجمات ينفّذها لصوص الماشية وخاطفون على القرى، حيث يقومون بعمليات قتل وخطف تطاول السكان كما يسرقون الماشية بعد نهب وإحراق المنازل.