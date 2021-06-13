الصين لـ "مجموعة السبع": عدة دول لن تقرر مصير العالم

قالت الصين إن الأيام التي تقرر فيها مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت منذ زمن بعيد، وذلك ردا على مجموعة السبع للدول الأكثر ثراء التي حاولت اتخاذ موقف موحد بشأن بكين.

ونقلت "رويترز"، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن: "الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول قرارات عالمية، قد انتهت منذ زمن بعيد".

وأضاف: "نحن دوما نعتقد أن الدول سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، غنية أو فقيرة متساوية، وشؤون العالم ينبغي أن تدار عبر التشاور مع جميع الدول".

ويعتبر عودة ظهور الصين كقوة عالمية رائدة أحد أهم الأحداث الجيوسياسية خلال العصر الحديث.

ويسعى قادة مجموعة السبع المجتمعون في جنوب إنجلترا، إلى التوصل لموقف موحد من الصين في ظل النمو الاقتصادي والعسكري المذهل الذي حققته خلال العقود الأربعة الماضية.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، أمس السبت، أن قادة مجموعة الدول السبع توصلوا إلى توافق حول ضرورة اتخاذ نهج مشترك تجاه قيام الصين ببيع صادراتها بأسعار منخفضة وكذلك إزاء انتهاكات حقوق الإنسان.