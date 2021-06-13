باشينيان: التعاون مع روسيا في المجال الأمني والعسكري أولوية لبلدنا

أعلن القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الأحد، أن لدى بلاده أولوية كبرى بتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع روسيا.

وجاءت تصريحات باشينيان خلال زيارته لمدينة يغفارد في منطقة كوتاي، حيث كتب على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أريد أن أقدم لكم رؤيتي لضمان أمن بلدنا ولضمان ذلك من المهم للغاية تعزيز العلاقات الأمنية الثنائية بين أرمينيا وروسيا".

وأضاف باشينيان، قائلا: "سنواصل تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وهي شريكتنا الأولى في مجال الأمن، اليوم نحن على اتصال دائم مع شركائنا الروس لحل المشكلة على الحدود مع أذربيجان".

وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. اما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.