تسجيل
08:20 GMT13 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كيت ميدلتون

    خبيرة في لغة الجسد: كيت ميدلتون ارتبكت عند سؤالها بشأن مولودة الأمير هاري وميغان ماركل

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1049236352_0:152:1456:971_1200x675_80_0_0_da6ed0e8f4a7743e8585cc7b2faf1f92.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106131049236388-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%84/

    أكدت خبيرة في لغة الجسد أن كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني وليام، "فقدت توازنها" بحسب تعبيرها، عندما سُئلت، يوم الجمعة، عن ليليبت، المولودة الجديدة للأمير هاري وميغان ماركل.

    وقالت جودي جيمس في تصريحات لـصحيفة "ذا صن" البريطانية إن "دوقة كامبريدج "شعرت بالقلق" من السؤال، لكنها لا تزال متحمسة لمقابلة ابنة هاري وميغان.

    الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
    © AFP 2021 / MICHELE SPATARI
    تقارير تكشف عن "رقم مذهل" وراء تكلفة ولادة طفلة الأمير هاري وميغان ماركل
    ووصفت جيمس تعامل كيت ميدلتون مع السؤال بـ"الغريب"، ولكنها كانت "تشعر بالبهجة" في الوقت نفسه.

    وتلقت كيت ميدلتون السؤال بشأن مولودة الأمير هاري وميغان ماركل أثناء زيارتها لمدرسة في كورنوال لحضور قمة "مجموعة السبع".

    وعندما سئلت إن كان لديها أي تمنيات للمولودة الجديدة، أجابت: "أتمنى لها كل التوفيق، لا أطيق الانتظار لمقابلتها، نحن لم نلتق بها بعد ولكن نأمل أن يكون ذلك قريبا".

    وأفصحت دوقة كامبريدج للصحفيين أيضا أنها لم تجر محادثة فيديو مع ليليبت، وذلك بعد أن كشف الأمير هاري وميغان ماركل أنهما قدما مولودتهما الجديدة إلى ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في اتصال فيديو عبر الإنترنت.

    وتشرح خبيرة لغة الجسد، جودي جيمس: "تعاملت كيت ميدلتون مع السؤال بدرجة من الكياسة، لكن لا يوجد شك في أنها لحظة محرجة يبدو أنها أفقدت توازنها قليلا".

    وتابعت: "على الرغم من أن كيت نظرت أثناء تلقيها السؤال، إلا أنه بانت هناك نظرة على وجهها لبعض القلق وكأنها لا تتوقع أن يتم توجيهه لها بشكل مباشر".

    وأضافت: "قامت كيت بكزة صغيرة في اللسان للإشارة إلى رغبة لا شعورية في الرفض، قبل أن يتسع فمها إلى ابتسامتها المميزة ذات الدرجة المثالية، ولكنها قامت بثني الشفاه سريعا".

    كما لفتت جيمس إلى أن كيت ميدلتون قالت عن ابنة ميغان ماركل "لا يمكنني الانتظار لمقابلتها"، ثم يتبعها عبارة أقل تأكيدا هي "لم أقابلها بعد"، كما لو أنها تبالغ في التفكير في "الكشف عن مشاعرها".

    وولدت ليليبت، ابنة الأمير هاري وميغان ماركل، في مستشفى سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 4 يونيو/ حزيران الجاري.

    وكانت ميغان ماركل قد نفت لأوبرا وينفري في اللقاء المتلفز الذي أجرته معها وزوجها الأمير هاري في شهر مارس/ آذار الماضي، وأثار ضجة عالمية، أنها لم تتسبب ببكاء كيت ميدلتون قبيل موعد زفافها على الأمير هاري، وأكدت أن "العكس هو ما حدث"، وأن ميدلتون هي من تسببت في بكائها، لكنها اعتذرت لها بعدها وصالحتها بإعطائها الزهور.

    ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مقربين من كيت ميدلتون، قولها إن فتح الحديث مرة أخرى حول ما حدث خلال عام 2018، بشأن فساتين وصيفات العروس، وأن ميغان ماركل تسببت في بكاء كيت ميدلتون، أصاب الأخيرة بالذعر والرهبة والحزن، بسبب تسريب أخبار القصر السرية.

    وأوضحت المصادر من داخل القصر الملكي، أن سبب ذعر كيت ميدلتون، هو أنها لم ترغب أبدا في الكشف عن أسرارها الشخصية، مضيفة: "هناك أبعاد مختلفة تماما لتلك القصة التي روتها ميغان، لكنها ليست في وضع يسمح لها بالرد".

    وتابعت بقولها: "كيت ميدلتون شعرت بالذعر والحزن وخيبة الأمل والأذى، في أعقاب مقابلة ميغان ماركل والأمير هاري مع أوبرا وينفري، خاصة وأن كل ما يقولون، لن تتمكن من الرد عليه، لأنها ليست في وضع يسمح لها بالرد، وميغان وهاري يعرفان ذلك".

    انظر أيضا:

    "هذا ما حدث"... ميغان ماركل ترد على مزاعم تسببها في بكاء كيت ميدلتون
    بعد الكشف عن سر أبكاها... كيت ميدلتون مذعورة مما قالته ميغان ماركل
    كيت ميدلتون تطرح كتابا يخلد كورونا في التاريخ
    لحظات خاصة للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون مع أطفالهما تحصد مليون مشاهدة... فيديو
    كيت ميدلتون تلحق بزوجها وتتلقى لقاح كورونا... صورة
    الكلمات الدلالية:
    العائلة المالكة البريطانية, ميغان ماركل, الأمير هاري, كيت ميدلتون, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... معلومات عن الجيش الكويتي
    معلومات عن الجيش الكويتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك