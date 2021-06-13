إيران: نواصل مشاورات فيينا مهما تتطلب من وقت

قال رئيس الفريق الإيراني المفاوض في مباحثات فيينا، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إننا بحاجة إلى المزيد من الوقت والكثير من المناقشات والمشاورات في تلك المحادثات.

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، بأن عراقجي قد شدد على وجوب اعتراف الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي طمأنة بلاده، بأن ما حدث من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق في الماضي، لن يتكرر في المستقبل.

وأقر عراقجي بأن هناك حاجة ملحة إلى الكثير من المشاورات والمناقشات الفنية والقانونية والسياسية، مشيرا إلى أن إيران مستمرة في مباحثات فيينا مهما تطلبت من وقت، معترفا بأن هناك الكثير من القضايا الفنية، التي ينبغي التوصل إلى اتفاق نهائي حولها، والتي يتعين حلها، قبل التوقيع النهائي على أي اتفاق.

ولفتت الوكالة إلى أن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد وصل إلى العاصمة النمساوية، فيينا، أمس السبت، بهدف استئناف محادثات الاتفاق النووي، والتي تسمى بمحادثات فيينا.

يذكر أن الجولة السادسة من تلك المحادثات التي تجرى بين إيران ومجموعة 1+4، حول رفع الحظر وعودة أمريكا المتوقعة إلى الاتفاق النووي الإيراني الجديد، قد عقدت، أمس السبت، في فيينا. مع التاكيد على أن تلك المفاوضات قد بدأت في الرابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي.

ويشار إلى أن انطلاق الجولة الأولى لتلك المباحثات قد عقدت افتراضيا، عبر الإنترنت، في وقت عقدت الاجتماعات اللاحقة في العاصمة النمساوية، بمشاركة ممثلين عن البلدان الموقعة على الاتفاق، ولم تشارك الولايات المتحدة، بشكل غير مباشر، في هذه الاجتماعات.