مقتل 70 من مسلحي "طالبان" خلال عمليات لقوات الأمن الأفغانية في مناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 70 مسلحا من حركة طالبان المتشددة، خلال عمليات للجيش في عدد من ولايات البلاد.

كابول - سبوتنيك. وقتل 18 عنصرا من طالبان أيضا، خلال عمليات جوية على مواقع لـ "طالبان"، في بادغيس شمال غربي البلاد.

كما استهدفت القوات المسلحة الأفغانية مسلحي الحركة، في ولاية ساريبول شمالي البلاد، ونتيجة لذلك قتل 10 من بينهم.

وفي ولاية هرات غربي البلاد، أوضحت وزارة الدفاع، أن 6 من مسلحي "طالبان قتلوا"، خلال عمليات عسكرية، وبينهم ما تطلق عليه الحركة "حاكم الولاية".

كما قتل 3 آخرون وأصيب 7 من عناصر التنظيم المتشدد، إثر هجمات تدعمها القوات الجوية الأفغانية، على مخابئ لـ "طالبان"، في إقليم أوروزغان جنوبي البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

ويأتي ذلك متزامنا مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.