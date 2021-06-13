"مجموعة السبع" ترحب بتخصيص صندوق النقد 650 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الخطة الجديدة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة أزمة الوباء.

وحثت دول مجموعة السبع على تطبيق الخطة الجديدة بنهاية أغسطس/ آب المقبل.

وقالت مسودة شبه نهائية لبيان المجموعة إن الدول تدرس خياراتها بخصوص أفضل السبل لإنفاق تلك الأموال.

من جانبها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تفاوت متفاقم في وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا في ظل صعوبات تواجه بعض الدول في الحصول على اللقاحات.

وأبلغت الصحفيين خلال قمة مجموعة السبع جنوب غربي إنجلترا: "أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر. أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق".

وأضافت مديرة صندوق النقد أنها تتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق.