أوكرانيا تعول على الانضمام السريع إلى الناتو

أعرب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد، عن أمله بأن دول الناتو ستوافق بأسرع وقت على انضمام أوكرانيا للحلف.

وقال يرماك في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا": "نحن نأمل أن شركاءنا سيوافقون بأسرع وقت على انضمامنا للناتو، فمستقبل أوكرانيا يعتمد عليهم. كما قال رئيسنا، نحن في خطر الآن ونحتاج لمساعدة".

وأشار يرماك إلى أن البلاد قد نفذت المعايير المطلوبة "إلى حد أكبر من بعض الأعضاء الحاليين" في الناتو.

وتابع المتحدث أن أوكرانيا تجري إصلاحات في جميع المجالات، لكن يجب مراعاة الأحداث الجارية، وخاصة زيادة التوتر في دونباس وانتشار القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية الذي كان يحدث منذ وقت قصير.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية، مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن أمله بأن تنظر قمة الناتو في خطوات لاحتواء "عدائية" روسيا.

وستنعقد قمة بروكسل للناتو في 14 حزيران/يونيو الجاري.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقًا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.