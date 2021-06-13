دول "السبع الكبار" تسرع إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، أن الشركاء في مجموعة دول "السبع الكبار" اتفقوا على تسريع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وبدء توريدها إلى جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان ميشيل، المنشور على موقع مجلس أوروبا: "كانت أهم أولوية تلبية الطلب على اللقاح، وفي ذلك احتل الاتحاد الأوروبي المواقع الرائدة. والآن انضم إلينا الشركاء من أجل تسريع إنتاج وتوصيل اللقاح إلى جميع أنحاء العالم".

وكان ميشيل قد صرح في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، هو أكبر منتج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الثالثة، حيث قام بتوريد حوالي 270 مليون جرعة لقاح.

وتم السماح بأربعة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في سوق الاتحاد الأوروبي: Pfizer / BioNTech ،Moderna ،AstraZeneca، وJohnson& Johnson.

كما يخضع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لإجراءات مراجعة تدريجية منذ 4 مارس/آذار في وكالة الأدوية الأوروبية "EMA"، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية.

في وقت سابق، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم إجراء تقييم "سبوتنيك V" بشكل أسرع، لكن موعد الموافقة على اللقاح لم يعلن بعد. وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع الموافقة على اللقاح الروسي، إذا لم تكن هناك صعوبات، في مايو/أيار.