بايدن يوضح لماذا لن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن بلاده لا ترغب في الدخول في صراعات مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيتحدث بصراحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المقبل.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة السبع الكبرى في بريطانيا، أن "بوتين كان محقا بإشارته إلى أن العلاقات بين واشنطن وموسكو في أدنى مستوياتها".

وتابع بايدن بالقول، إنه سيكون "واضحا جدا" في حديثه مع بوتين في الـ16 من حزيران/ يونيو الجاري في جنيف، بشأن الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة.

"هذه ليست مسابقة لمعرفة من سيتحدث إلى الصحفيين بشكل أفضل".

وعن عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين ، أجاب بايدن بأن

وأشار بايدن إلى أنه يعتزم في المؤتمر الصحفي "إلقاء الضوء على شروط تحسين العلاقات مع روسيا".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أمس السبت، إن بايدن، سيعقد مؤتمرا صحفيا منفصلا، بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

وأضاف أن "عقد مؤتمر صحفي بهذا الشكل سيكون "الأنسب".

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "على الأرجح، هذه هي ممارسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فكما نعلم عقد بايدن أيضا مؤتمرا صحفيا منفصلا في إنجلترا، لم يعقد مؤتمرا مشتركا مع بوريس جونسون، وكما قلنا سابقا، بعد انتهاء المحادثات بين الطرفين سيخرج الرئيس بوتين أيضا بشكل منفصل للتواصل مع الإعلام".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في الـ 16 يونيو/ حزيران الجاري في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

هذا ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين، وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويرون أن القِمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.